Орбита 9 16+
Год выпуска: 2017
Страна: Испания, Колумбия
Продолжительность: 01:35
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
Режиссер: Хатем Храиче
Актеры: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.3
Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней — часть большого научного эксперимента и им придется вместе бороться за свое существование с могущественной корпорацией.