Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней — часть большого научного эксперимента и им придется вместе бороться за свое существование с могущественной корпорацией.