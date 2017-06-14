Кино

Орбита 9
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Испания, Колумбия

Продолжительность: 01:35

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Режиссер: Хатем Храиче

Актеры: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.3

Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она еще не знает, что все происходящее с ней — часть большого научного эксперимента и им придется вместе бороться за свое существование с могущественной корпорацией.

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:50 200-250 руб. Зал 3
  • 18:30 300 руб. Зал 3

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