Оркестр русских народных инструментов закрывает концертный сезон. Итоговый концерт носит название «Черно-белые кнопки» – яркая, насыщенная эмоциями, программа, посвященная баяну.

В концерте примет участие один из самых востребованных баянистов современности, Заслуженный артист России Юрий Шишкин. В репертуаре музыканта мировая музыкальная классика – сочинения И. Брамса, И. Хандошкина, А. Глазунова, С. Прокофьева, И. Стравинского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, Х. Родриго, Д. Шостаковича, И. Штрауса, А. Копланда, а также музыка народного жанра.

Также в концерте примет участие Лауреат Международных конкурсов ансамбль «Sib-duo» (Андрей Битюцких, Александр Сироткин).