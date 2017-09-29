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Открой своё сердце
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ГДЕ

Томская Писаница

Яшкинский район, деревня Писаная.
Офис: г. Кемерово, ул. Томская, 5а.

75-10-90
Воскресенье, 1 октября, в 13:00

Детский, льготный - 200 руб., взрослый - 250 руб.

1 октября на территории музея-заповедника «Томская Писаница» состоится праздничная программа «В заповедном лесу», в рамках Года экологии в России.

В программе:
— театрализованное игровое представление;
— конкурсы и эстафеты;
— выступления детских творческих коллективов (ДШИ № 7, с. Пача);
— мастер-класс «Звериный маскарад»;
— выставка детских творческих работ конкурса «Человек, мы исчезаем!»;
— акция помощи бездомным животным «Открой свое сердце»;
— гвоздь программы – установка «Телеги лакомств», в которой посетители могут оставить угощения для животных;
— в 15:00 – «Час лакомств».

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