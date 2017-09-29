Открой своё сердце 0+
1 октября на территории музея-заповедника «Томская Писаница» состоится праздничная программа «В заповедном лесу», в рамках Года экологии в России.
В программе:
— театрализованное игровое представление;
— конкурсы и эстафеты;
— выступления детских творческих коллективов (ДШИ № 7, с. Пача);
— мастер-класс «Звериный маскарад»;
— выставка детских творческих работ конкурса «Человек, мы исчезаем!»;
— акция помощи бездомным животным «Открой свое сердце»;
— гвоздь программы – установка «Телеги лакомств», в которой посетители могут оставить угощения для животных;
— в 15:00 – «Час лакомств».