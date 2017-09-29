Открой своё сердце

1 октября на территории музея-заповедника «Томская Писаница» состоится праздничная программа «В заповедном лесу», в рамках Года экологии в России.

В программе:

— театрализованное игровое представление;

— конкурсы и эстафеты;

— выступления детских творческих коллективов (ДШИ № 7, с. Пача);

— мастер-класс «Звериный маскарад»;

— выставка детских творческих работ конкурса «Человек, мы исчезаем!»;

— акция помощи бездомным животным «Открой свое сердце»;

— гвоздь программы – установка «Телеги лакомств», в которой посетители могут оставить угощения для животных;

— в 15:00 – «Час лакомств».