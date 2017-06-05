Открытая лекция по окопсихологии

Лекция будет полезна для болеющих онкологическими заболеваниями, их близких и родственников, психологов, медицинских и социальных работников, журналистов, волонтеров и всех желающих.

Вопросы семинара (теоретические и практические):

Что такое онкопсихология.

Этапы переживания болезни у болеющего и его близких;

Суть, принципы и методы оказания помощи болеющим онкологией и их близким.

Психологический смысл болезни;

Связь конкретного диагноза с видом психологической травмы;

Психологический портрет болеющего;

Психологическая помощь родственникам онкобольных: как себя вести с болеющим человеком, с болеющим ребенком, как оказывать ему реальную эмоциональную поддержку, как говорить о болезни, о смерти, как позаботиться о себе и как не потерять и не разрушить собственную жизнь.

как себя вести с болеющим человеком, с болеющим ребенком, как оказывать ему реальную эмоциональную поддержку, как говорить о болезни, о смерти, как позаботиться о себе и как не потерять и не разрушить собственную жизнь. Принципы помощи и самопомощи: как помогая не разрушиться. Забота помогающего о себе.

как помогая не разрушиться. Забота помогающего о себе. Беседа с болеющим (принципы и правила) и многие другие вопросы.

В программе занятия мини-лекции, беседы, проективные методики, практические упражнения . Они позволят участникам исследовать собственное отношение к проблемным вопросам и наметить «зону ближайшего развития».

приглашенный гость — Дмитрий Лицов (г. Рига) — экзистенциальный психотерапевт, групповой психотерапевт, Магистр психологии, член Латвийского психотерапевтического общества, член Восточно-Европейской Ассоциации Экзистенциальной Терапии.

Лекция пройдёт в Звездном зале КемГУ (8 корпус).

Записаться можно по телефонам: 53-17-82, 8-903-984-29-46.