Открытая лекция по окопсихологии 16+
Лекция будет полезна для болеющих онкологическими заболеваниями, их близких и родственников, психологов, медицинских и социальных работников, журналистов, волонтеров и всех желающих.
Вопросы семинара (теоретические и практические):
- Что такое онкопсихология.
- Этапы переживания болезни у болеющего и его близких;
- Суть, принципы и методы оказания помощи болеющим онкологией и их близким.
- Психологический смысл болезни;
- Связь конкретного диагноза с видом психологической травмы;
- Психологический портрет болеющего;
- Психологическая помощь родственникам онкобольных: как себя вести с болеющим человеком, с болеющим ребенком, как оказывать ему реальную эмоциональную поддержку, как говорить о болезни, о смерти, как позаботиться о себе и как не потерять и не разрушить собственную жизнь.
- Принципы помощи и самопомощи: как помогая не разрушиться. Забота помогающего о себе.
- Беседа с болеющим (принципы и правила) и многие другие вопросы.
В программе занятия мини-лекции, беседы, проективные методики, практические упражнения . Они позволят участникам исследовать собственное отношение к проблемным вопросам и наметить «зону ближайшего развития».
приглашенный гость — Дмитрий Лицов (г. Рига) — экзистенциальный психотерапевт, групповой психотерапевт, Магистр психологии, член Латвийского психотерапевтического общества, член Восточно-Европейской Ассоциации Экзистенциальной Терапии.
Лекция пройдёт в Звездном зале КемГУ (8 корпус).
Записаться можно по телефонам: 53-17-82, 8-903-984-29-46.