Обучение

Открытая лекция по окопсихологии
16+

ГДЕ

Кемеровский государственный университет

Ул. Красная, 6 (главный корпус),
Ул. Терешковой, 40 (4 корпус),
Ул. Ермака, 7 (экономический факультет),
Советский проспект, 73 (2 корпус),
Советский проспект, 73а (6 корпус).

58‒12‒26.
Суббота, 17 июня, в 16:00

Вход свободный.

Лекция будет полезна для болеющих онкологическими заболеваниями, их близких и родственников, психологов, медицинских и социальных работников, журналистов, волонтеров и всех желающих.

Вопросы семинара (теоретические и практические):

  • Что такое онкопсихология.
  • Этапы переживания болезни у болеющего и его близких;
  • Суть, принципы и методы оказания помощи болеющим онкологией и их близким.
  • Психологический смысл болезни;
  • Связь конкретного диагноза с видом психологической травмы;
  • Психологический портрет болеющего;
  • Психологическая помощь родственникам онкобольных: как себя вести с болеющим человеком, с болеющим ребенком, как оказывать ему реальную эмоциональную поддержку, как говорить о болезни, о смерти, как позаботиться о себе и как не потерять и не разрушить собственную жизнь.
  • Принципы помощи и самопомощи: как помогая не разрушиться. Забота помогающего о себе.
  • Беседа с болеющим (принципы и правила) и многие другие вопросы.

В программе занятия мини-лекции, беседы, проективные методики, практические упражнения . Они позволят участникам исследовать собственное отношение к проблемным вопросам и наметить «зону ближайшего развития».

приглашенный гость — Дмитрий Лицов (г. Рига) — экзистенциальный психотерапевт, групповой психотерапевт, Магистр психологии, член Латвийского психотерапевтического общества, член Восточно-Европейской Ассоциации Экзистенциальной Терапии.

Лекция пройдёт в Звездном зале КемГУ (8 корпус).

Записаться можно по телефонам: 53-17-82, 8-903-984-29-46.

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