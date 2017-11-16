Открытие сезона в Хаскилэнде

Детям до 7 лет - 350 руб., взрослым - 750 руб.

26 ноября состоится открытие зимнего тура в «Хаскилэнд». На большом туристическом автобусе все желающие смогут отправятся в «Хаскилэнд», где их будут ждать прогулки на собачьих упряжках, оленях и снегоходах, развлекательная программа, аниматоры, призы.

В стоимость билета входит трансфер, проход на территорию «Хаскилэнда», развлекательная программа, фотосессия. Катание на собаках, оленях, снегоходах — за дополнительную плату.

Продажа билетов открыта в кофейне на Островского, 15.

Задать вопросы можно в группе «ВКонтакте» или по телефону: 8-923-500-36-35.