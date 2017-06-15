Открытие «Того самого бара»

Вас ждет развлекательная программа с конкурсами и призами. Играть в этот вечер будут:

3nillToAll (г.Кемерово)

Под суровое звучание электрогитар «льется» хип-хоп о родителях, известных соседках, а так же пустоте жизни без веры, и как требует Rapcore стиль, о прочих остросоциальных вопросах.

Но все бы это было не так интересно, если бы не супер-позитивный подход к этим темам и большая доля самоиронии.

Pandora Secret (г.Кемерово)

Селитра (г.Кемерово)

Единственная за Уралом русскоязычная стонер рок группа.

Hofmann Bicycle Massacre (г.Новосибирск)

Hofmann Bicycle Massacre — новосибирская chaotic hardcore/ mathcore банда, сочетающая в себе напористость хардкора вместе с коктейлем из диссонансов, ломанных риффов и мелодичных этюдов.

Информацию о билетах можно узнать в группе «ВКонтакте».