Открытое занятие по акро-йоге

Акро-йога — это парная практика, которая сочетает в себе элементы йоги и акробатики. Данная практика помогает научиться чувствовать и доверять себе и своему партнеру.

Эффект от занятий акро-йогой:

— улучшается настроение и общее самочувствие;

— гораздо быстрее появляется хорошая растяжка;

— улучшается здоровье и общий тонус;

— улучшается тонус тела, и чувство баланса и равновесия

— занятия парной йогой помогают преодолеть трудности в общении с людьми, снимая психологические барьеры и блоки.

Что вас ждет во время занятия:

— поговорим подробнее о направлении и откуда оно к нам пришло;

— йога-разминка и парные упражнения;

— базовые балансы Акро-йоги;

— ваши первые полеты;

— отработаем все сходы из базовых положений;

А если нет партнера? Это не является препятствием! Вы найдете своего партнера прямо на занятии.

Преподаватель Евгения Горбунова.

Обязательная предварительная запись по телефону: 76-40-80. Узнать подробности можно в группе «ВКонтакте«.