Открытое занятие по акро-йоге 16+
Акро-йога — это парная практика, которая сочетает в себе элементы йоги и акробатики. Данная практика помогает научиться чувствовать и доверять себе и своему партнеру.
Эффект от занятий акро-йогой:
— улучшается настроение и общее самочувствие;
— гораздо быстрее появляется хорошая растяжка;
— улучшается здоровье и общий тонус;
— улучшается тонус тела, и чувство баланса и равновесия
— занятия парной йогой помогают преодолеть трудности в общении с людьми, снимая психологические барьеры и блоки.
Что вас ждет во время занятия:
— поговорим подробнее о направлении и откуда оно к нам пришло;
— йога-разминка и парные упражнения;
— базовые балансы Акро-йоги;
— ваши первые полеты;
— отработаем все сходы из базовых положений;
А если нет партнера? Это не является препятствием! Вы найдете своего партнера прямо на занятии.
Преподаватель Евгения Горбунова.
Обязательная предварительная запись по телефону: 76-40-80. Узнать подробности можно в группе «ВКонтакте«.