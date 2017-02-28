Открытые областные соревнования по боксу 6+
В ГЦС «Кузбасс» пройдут открытые городские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Ходаковского А.В. среди юношей 2001-2002 г.р. и открытые областные соревнования по боксу среди юниоров 1999-2000 г.р. памяти Героя Советского Союза Юрия Двужильного.
Программа соревнований:
1 марта, 16:00 — торжественное открытие, предварительные бои.
2 марта, 14:00 — предварительные бои.
3 марта, 12:00 — полуфинальные бои.
4 марта, 11:00 — финальные бои.
Расписание