В ГЦС «Кузбасс» пройдут открытые городские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Ходаковского А.В. среди юношей 2001-2002 г.р. и открытые областные соревнования по боксу среди юниоров 1999-2000 г.р. памяти Героя Советского Союза Юрия Двужильного.

Программа соревнований:

1 марта, 16:00 — торжественное открытие, предварительные бои.

2 марта, 14:00 — предварительные бои.

3 марта, 12:00 — полуфинальные бои.

4 марта, 11:00 — финальные бои.