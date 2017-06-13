Кино

Отважный рыцарь
6+

О фильме

Год выпуска: 2015

Страна: Германия, Австрия

Продолжительность: 01:15

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Режиссер: Энтони Пауэр

Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.728

Рейтинг на IMDB: 6.2

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 13:00 100 руб.
  • 15:00 100 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 13:00 100 руб.
  • 15:00 100 руб.

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