Отважный рыцарь 6+
О фильме
Год выпуска: 2015
Страна: Германия, Австрия
Продолжительность: 01:15
Жанр: мультфильм, приключения, семейный
Режиссер: Энтони Пауэр
Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.728
Рейтинг на IMDB: 6.2
Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…
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