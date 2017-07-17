Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.