Озеро героев

Члены молодежной организации «Экологи Сибири» узнают, что на озере Байкал, в заповедном месте планируется строительство крупного отеля. Лидер экологов Егор призывает любой ценой помешать этим планам и встать на защиту природы. Ребята едут на Байкал и разбивают палаточный лагерь прямо на месте строительства. Начинается противостояние юных экологов и строительной корпорации, обе стороны настроены решительно. Ситуация накаляется еще более, когда выясняется, что подруга Егора — дочь директора строительной корпорации. Строителям нужно начинать работы, и они решаются на крайние меры…