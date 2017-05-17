Париж подождёт

Главная героиня фильма, уже не молодая женщина Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж постоянно работает и почти не бывает дома, героиня чувствует себя одинокой и от того несчастной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем. Два коротких дня вместят увлекательное путешествие, которое напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.