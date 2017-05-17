Париж подождёт 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:33
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Режиссер: Элинор Коппола
Актеры: Дайан Лэйн, Алек Болдуин, Арно Виард, Линда Гегуш, Седрик Монне и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 4.8
Главная героиня фильма, уже не молодая женщина Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж постоянно работает и почти не бывает дома, героиня чувствует себя одинокой и от того несчастной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем. Два коротких дня вместят увлекательное путешествие, которое напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.
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