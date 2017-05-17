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Париж подождёт
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:33

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Элинор Коппола

Актеры: Дайан Лэйн, Алек Болдуин, Арно Виард, Линда Гегуш, Седрик Монне и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 4.8

Главная героиня фильма, уже не молодая женщина Анна, замужем за успешным кинопродюсером. Муж постоянно работает и почти не бывает дома, героиня чувствует себя одинокой и от того несчастной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем. Два коротких дня вместят увлекательное путешествие, которое напомнит Анне о том, что жизнь прекрасна.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 12:00 140-160 руб. Зеленый зал
  • 15:55 180-200 руб. Зеленый зал
  • 19:50 200 руб. Зеленый зал
Купить билеты на фильм «Париж подождёт»

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