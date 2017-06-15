Вы увидите несколько короткометражных фильмов, которые были представлены на международном фестивале «Парижские сезоны»:

«Мусс», режиссер Джон Хеллберг. 35 мин., Швеция, субтитры.

Что может быть проще, чем захват маленького букмекерского магазинчика на окраине города? Это происходит во время ежегодных крупнейших гонок. Делающая ставки лавка «Вашингтон Тобакко» выглядит как максимальная удача для быстрых денег. Мусс — гордый человек с принципами, сытый по горло жизнью гражданина второго сорта. Но что случится, если он встретится лицом к лицу с принципами, противоположными его собственным.

« Допадо», режиссер Петр Вьековский, 15 мин., Польша/Франция.

Этим вечером его жена не пришла домой. Алекс поёт колыбельные песни, пытаясь уложить Эмили спать. Эмили говорит: «Я не хочу колыбельную». Телефон звонит…

«Девушка моего соседа», режиссер Максим Капелло, 17 мин., Франция.

Максим — двадцатилетний девственный и одинокий парень. Когда его друг и сосед по комнате Давид начинает встречаться с Сарой, Максим видит в ней способ решить свою проблему…

«Весенний прилив», режиссер Жеаннис Адриаансенс, 27 мин., Бельгия.

Хелена не ощущает комфорта дома со своим мужем. У Арне серьёзные разногласия с его матерью, которая направляет всё своё внимание на развод с отцом Арне. Оба персонажа отдаляются от дома и случайно находят друг друга; случай, который объяснит им многое в последних событиях их жизни и поможет двигаться дальше. Или?…