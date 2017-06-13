«Пиковая дама» – спектакль-монолог, в котором все роли исполняет единственный артист. В моноспектакле на глазах зрителей происходит невероятное волшебство перевоплощения – стоя у микрофона и не меняя костюмов, артист играет образами, согласно развитию сюжета облекает каждый из них в узнаваемый типаж. И все это делается только с помощью слова – живой и емкой пушкинской прозы.

В повествовании Евгения Князева прорисованы не только главные герои «Пиковой дамы», но и картины быта и нравов, описанные Пушкиным. Яркий артист с выразительной пластикой, мощным темпераментом, эмоциональностью, он играет в Государственном академическом театре имени Вахтангова и снимается в кино. Широкому зрителю Князев запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Путешествие с домашними животными», «Орлова и Александров», «Однажды в Ростове», «Простые истины», «Пятый ангел», «Маросейка, 12». В настоящее время он ректор Театрального института имени Щукина.