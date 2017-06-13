Спектакли

Пиковая дама
6+

ГДЕ

Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Пр-т Советский, 68.

58-32-11; 58-74-86
Вторник, 24 октября, в 19:00

700-1100 руб.

«Пиковая дама» – спектакль-монолог, в котором все роли исполняет единственный артист. В моноспектакле  на глазах зрителей происходит невероятное волшебство перевоплощения – стоя у микрофона и не меняя костюмов, артист играет образами, согласно развитию сюжета облекает каждый из них в узнаваемый типаж. И все это делается только с помощью слова  –  живой и емкой пушкинской прозы.

В повествовании Евгения Князева прорисованы не только главные герои «Пиковой дамы», но и  картины быта и нравов, описанные Пушкиным. Яркий артист с выразительной пластикой, мощным темпераментом, эмоциональностью, он играет в Государственном академическом театре имени Вахтангова и снимается в кино. Широкому зрителю Князев запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Путешествие с домашними животными», «Орлова и Александров», «Однажды в Ростове», «Простые истины», «Пятый ангел», «Маросейка, 12». В настоящее время он ректор Театрального института имени Щукина.

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