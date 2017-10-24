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Пила 8
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Канада

Продолжительность: 01:31

Жанр: ужасы, триллер, криминал, детектив

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг

В главных ролях: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт, Пол Браунштейн, Мандела Ван Пиблз, Бриттани Аллен, Джозиа Блэк и др.

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В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 21:00 300 руб. Красный зал
Купить билеты на фильм «Пила 8»

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