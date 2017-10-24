В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?