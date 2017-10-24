Пила 8 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США, Канада
Продолжительность: 01:31
Жанр: ужасы, триллер, криминал, детектив
Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг
В главных ролях: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт, Пол Браунштейн, Мандела Ван Пиблз, Бриттани Аллен, Джозиа Блэк и др.
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В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?
Расписание сеансов
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