Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 02:09

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Актеры: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Кевин МакНэлли, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Стивен Грэм, Энгус Барнетт и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 8.6

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:00 250 руб. Синий зал
  • 15:20 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 20:00 300 руб. Синий зал
  • 22:20 300 руб. Синий зал

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