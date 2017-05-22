Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 02:09
Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения
Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
Актеры: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кая Скоделарио, Кевин МакНэлли, Голшифте Фарахани, Дэвид Уэнэм, Стивен Грэм, Энгус Барнетт и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 8.6
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
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