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Подводная эра
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Испания, Бельгия

Продолжительность: 01:32

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Джулио Сото Гарпид

Актеры:Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл, Джефф Беннетт, Дэйв Фенной, Боб Берген, Уильям Салиерс, Анна Вочино, Терри Дуглас, Джо Охман и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:00 Детский - 100 руб., взрослый - 150 руб. Синий зал
  • 10:40 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Подводная эра»

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