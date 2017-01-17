22 января в «Хаскилэнде» пройдёт квест «Поиск клада». Взрослые и дети должны будут выполнить несколько заданий и найти сундучок с подарками.

Нашедшие клад получат билеты в кино, сертификаты в караоке, игрушки и сувениры. А самые удачливые — путёвку в Шерегеш.

Также в программе конкурсы для болельщиков. Кроме этого все желающие смогут поиграть с хаски или прокатиться на оленьей или собачьей упряжках.

Те, кто не знают, как добраться самостоятельно, могут приобрести тур, в который входит трансфер туда-обратно (от Театра драмы), вход на территорию и несколько фотографий от профессионального фотографа. Стоимость тура для детей младше 8 лет — 350 руб., для взрослых — 600 руб.

Подробности тура можно узнать по телефону: 8-923-500-36-35 (Зинаида), 8-923-615-14-37 (Надежда).