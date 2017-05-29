Праздник детства 0+
В «Парке Чудес» пройдёт конкурсно-развлекательная программа в честь Дня защиты детей.
Центральная площадка «Круг»
13:00-14:00 – «Мой малыш» — подведение итогов фото-конкурса.
14:00 –16:00- «Все мы дружим с песенкой» — концертная программа детских коллективов.
14:00 — 16:00 – «Сказочные превращения» — аквагрим.
14:00 — 16:00 – «Волшебные фигурки» — твистинг.
16:00 — 17:00 – «Детям Кемерово-дороги без опасности!» — конкурсно — развлекательная программа совместно с ГАИ г. Кемерово.
16:00-18:00 – «Воздушное настроение» — акция от «Сибдепо».
16:00-18:00 — «Лето с БинБанком» — конкурс рисунка на асфальте. Победителя ждет грандиозный призсюрприз.
17:00 — 18:00 – «Children party» — детская дискотека.
«Зелёный театр»
16:00 — Спектакль «Теремок».
18:00 -19:00 — Радуга планеты «Детство» — флешмоб.