Праздник детства

В «Парке Чудес» пройдёт конкурсно-развлекательная программа в честь Дня защиты детей.

Центральная площадка «Круг»

13:00-14:00 – «Мой малыш» — подведение итогов фото-конкурса.

14:00 –16:00- «Все мы дружим с песенкой» — концертная программа детских коллективов.

14:00 — 16:00 – «Сказочные превращения» — аквагрим.

14:00 — 16:00 – «Волшебные фигурки» — твистинг.

16:00 — 17:00 – «Детям Кемерово-дороги без опасности!» — конкурсно — развлекательная программа совместно с ГАИ г. Кемерово.

16:00-18:00 – «Воздушное настроение» — акция от «Сибдепо».

16:00-18:00 — «Лето с БинБанком» — конкурс рисунка на асфальте. Победителя ждет грандиозный призсюрприз.

17:00 — 18:00 – «Children party» — детская дискотека.

«Зелёный театр»

16:00 — Спектакль «Теремок».

18:00 -19:00 — Радуга планеты «Детство» — флешмоб.