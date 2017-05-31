Премия Афиши Сибдепо: выбираем лучшую службу доставки пиццы в Кемерове

Пицца – одно из самых популярных блюд в мире. Конкуренцию ей могут составить разве что суши или бургеры. У какой службы доставки пицца самая вкусная, а курьеры – самые расторопные? Это мы и предлагаем определить читателям Сибдепо.

Для участия в премии «Выбор Афиши Сибдепо» мы выбрали десять служб доставки, которые набрали наибольшее количество голосов читателей при составлении шорт-листа. Как и в предыдущих премиях, голосовать можно раз в сутки с одного аккаунта до 22 июня. Победителю Сибдепо вручит специальный приз, а читатели узнают, где подают пиццу, которая завоевала любовь горожан.

F1

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 500 руб.

Время доставки: с 10:00 до 23:00

Эта служба доставки появилась сравнительно недавно. Она работает с двумя ресторанами одной сети — «7 пятниц» и Friday. Поэтому вы можете заказать не только пиццу, но и суши, блюда-гриль, фирменные закуски и салаты из этих заведений.

F1 предлагает 13 видов пицц от Friday – начиная от традиционной «4 сыра» и заканчивая фирменной Friday. Тут вы сможете попробовать «Панчетту», «Маринару», «Маргариту Савойскую», «Шантарам» и другие блюда с необычными названиями. И ещё 9 наименований от ресторана «7 пятниц». Некоторые блюда повторяются в обоих заведениях, однако в каждом есть особенные виды пиццы.

Кстати, покупать пиццу с собой в любом из этих ресторанов гораздо выгоднее: на такой заказ действует постоянная скидка 50%. Сам же заказ обещают привезти в течение 90 минут.

Доставка регулярно проводит различные акции, одной из постоянных является скидка 15% на заказы от 1500 рублей. Также есть «акционные» блюда, цена на которые снижена. Так, например, сейчас можно заказать пиццу «Шантарам» за 500 рублей.

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Mama Roma (ул. Весенняя, 19, б-р Строителей, 32/2)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 900 руб.

Время доставки: с 11:00 до 22:30

Ресторан Mama Roma уже получил заветную табличку от Сибдепо – читатели признали его лучшим рестораном в городе. Здесь готовят традиционные блюда всех регионов Италии по старинным рецептам. Поэтому и пиццу здесь, по словам представителей ресторана, готовят настоящую, итальянскую – тонкое тесто, большие бортики и ароматная начинка.

Своим клиентам ресторан предлагает 18 видов пиццы: традиционная «Маргарита», необычная «Горгонзола с грушей», сытная «Пульчинелла» и другие. По заверениям представителей ресторана, всё здесь готовят только из качественных итальянских продуктов. Кроме того, в ресторане можно заказать доставку итальянских продуктов из ресторанной лавки Gourmetto.

Доставка работает с 11:00 до 22:30. Доставить заказ обещают в течение часа. Кстати, если не хочется ждать час, можно воспользоваться постоянной акцией «-50% на пиццу на вынос».

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Pizza Break (ул. Орджоникидзе, 2а)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: от 400 руб.

Время доставки: с 11:00 до 22:00 (пн-чт), с 11:00 до 00:00 (пт-сб), с 12:00 до 23:00 (вс)

Пиццерия открылась совсем недавно. Небольшое помещение не позволяет собраться большой компанией. Но чтобы с комфортом дождаться приготовления любимого блюда, места вполне хватает. Кстати, именно пицца на вынос является основным направлением работы этого заведения, хотя доставка также имеется.

«Мы используем только свежие продукты, никакой заморозки — поделился с Сибдепо директор пиццерии Илья Тугашов. – Ещё мы используем фирменное тесто, это наш секретный ингредиент. Мы хотим развить сеть пиццерий в Кемерове, чтобы для каждого мы были таким любимым соседом, к которому можно зайти и забрать пиццу с пылу с жару».

Сейчас в меню Pizza Break пока 16 видов пицц, включая 2 авторских – сладкую и фирменную.

Пиццамейкеры стараются учесть все пожелания клиента, поэтому если вы захотите пиццу в форме сердца – исполнят и этот каприз.

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«Йокосо» (пр-т Ленина, 138Б)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 350 руб.

Время доставки: с 10:00 до 23:00

Получая заказ от этой службы доставки, вы будете приятно удивлены: на контейнерах и коробках с заказанным блюдом сотрудники «Йокосо» пишут пожелания вроде «Приятного аппетита!», «Хорошего дня!» или поздравления с праздником.

Главные блюда в доставке – всевозможные суши и роллы. И, судя по отзывам в интернете, продукция «Йокосо» имеет идеальные пропорции.

Здесь готовят 24 вида пиццы в двух диаметрах – 33 см и 40 см. «Императорская», «Аппетитная», «Чили», «Барбекю», «Студенческая», «Языческая» и другие пиццы готовят на тонком тесте.

У компании действуют постоянные скидки – 10% на заказы с 11:00 до 15:00 в будние дни (кроме пятницы), 5% на заказы без доставки и 10% — для именинников.

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«Папа Джонс» (пр-т Ленина, 50, пр-т Химиков, 19, пр-т Советский, 34, пр-т Шахтёров. 93)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 500 руб.

Время доставки: с 08:00 до 02:00

Это федеральная сеть пиццерий, которые можно встретить не только в России, но и в республике Беларусь. Первая «Папа Джонс» в Кемерове открылась в 2013 году. Сейчас в областной столице работают четыре пиццерии.

«Мы гордимся тем, что у нас есть собственный цех по производству теста, — рассказала «главная по пицце» Анна Ситдикова. – Тесто вообще один из краеугольных камней нашего бизнеса. Его готовят по уникальному рецепту. Мы стремимся выдерживать время доставки, чтобы пицца была одинаково горячей и вкусной во всех ресторанах».

Заказ обещают привезти в течение 45-60 минут. Однако если вы решите прийти в кафе и заказать пиццу с собой, время ожидания составит не больше 20 минут.

В «Папе Джонс» предлагают 24 вида пиццы: «Маргарита», «Гавайская», «Цыпленок Барбекю», фирменные «Супер Папа», «Любимая пицца Джона» и другие. Кроме того, вы всегда можете создать свою собственную – добавив только те ингредиенты, которые вам нравятся.

Недавно в «Папе Джонс» появились новинки — в качестве альтернативы ланчам: «Пепперони ролл», «Ветчина ролл», «Сырные ломтики с беконом» и другие блюда.

В пиццерии проходят детские мастер-классы, на которых маленьких кемеровчан учат готовить фирменную пиццу. После занятия участники получают диплом пиццамейкера.

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«Пицца Синица» (ул. Волгоградская, 23)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 375 руб.

Время доставки: с 09:00 до 23:00

«Пицца Синица» заявляет: если курьер не прибудет в течение 60 минут – блюдо предоставляют за счёт заведения. Однако это не значит, что вам не придётся оплачивать заказ: если курьер опоздает, вы получите сертификат на большую бесплатную пиццу.

Служба доставки работает с 9 до 23:00. Доставка бесплатна, но заказ нужно сделать минимум на 375 рублей, иначе не повезут.

«Мы очень гордимся нашим персоналом, — поделился представитель компании Кирилл Ахметзянов. – Люди, которые у нас работают, всегда стараются готовить пиццу как для себя. Ведь когда ты готовишь в хорошем настроении, ты заряжаешь пиццу позитивом, и она получается вкуснее. Мы работаем только на доставку. Потому что кафе в нашем городе много, а вот быстрых доставок, к сожалению, нет».

Сейчас «Пицца Синица» предлагает своим клиентам 20 видов пиццы и 3 «стрижа» – это роллы из пшеничной лепёшки с сыром и разными начинками. Можно выбрать как мясные и комбинированные (с добавлением овощей) виды пиццы, так и вегетарианские. Все они представлены на традиционном тесте в трёх вариантах – 25 см, 30 и 35 см. При составлении заказа можно попросить убрать тот или иной ингредиент. Одной из полюбившихся кемеровчанам пицц стала авторская «Ма Шери». В её составе — сливочный соус «Рэнч», курица, свежие шампиньоны, креветки, красный лук, сыр Моцарелла и орегано. На сайте «Пиццы Синицы» заявляют, что с такой пиццей можно делать предложение руки и сердца.

У «Пиццы Синицы» действуют различные акции. Так, вы получите скидку 10% за самовывоз. Также популярностью пользуется «Патимейкер» — три средние пиццы и два литра крафтового напитка (морс или чай каркаде) за 1 250 рублей.

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«Пицца Мафия» (ул. Рязанская, 2)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 345 руб.

Время доставки: с 11:00 до 24:00

Пожалуй, самая молодая доставка среди номинантов — она появилась меньше года назад.

На сайте вы можете сразу выбрать, какой ингредиент хотите исключить: для своих клиентов «Пицца Мафия» предлагает подборки пицц без лука, без мяса, без маслин, без грибов, а также острые виды пиццы и хиты.

Здесь готовят 23 вида пиццы на тонком тесте. Все они могут быть приготовлены в двух вариантах – маленькая (30 см) и большая (35 см).

«Главное преимущество нашей службы доставки – это высокое качество приготовленных блюд, быстрая доставка, удобный сервис и соблюдение всех норм и стандартов», — заявляют в «Пицца Мафия».

Служба доставки работает ежедневно с 11:00 до полуночи. Доставка бесплатная во все районы города при заказе даже самой маленькой пиццы.

А при заказе от 600 рублей через сайт клиенты получают в подарок литр колы.

Как и у других участников премии на самовывоз действует скидка. В данном случае 10%. Ещё одна полюбившаяся акция – «Бесплатная пицца»: при заказе четырёх пицц пятая — в подарок.

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«Сушман и Пиццман» (ул. Карболитовская, 1/173)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 300 руб.

Время доставки: с 10:00 до 23:30

Меню этой службы доставки включает не только те блюда, что вынесены в название. Кроме суши и пиццы, вам могут приготовить ещё и шашлык, кесадилью и даже чебурек.

На сайте сразу можно выбрать, какую пиццу и сколько вы хотите отведать: целую американскую (на пышном тесте) или итальянскую (на тонком тесте) или только половинку. Половинки пицц можно комбинировать, что очень удобно, когда не можешь определиться.

В разделе итальянских пицц – 20 вариантов: «Аросто», «Верона», «Морская», «Карне», «Мясной гигант», «Жульен» и другие. Американских пицц чуть меньше, 13 вариантов.

Каждое блюдо снабжено подробным описанием того, что в нём содержится. Причем кроме ингредиентов указана калорийность, количество белков, жиров и углеводов. Так что те, кто следит за своей внешностью, смогут выбрать блюда, которые меньше всего отразятся на фигуре.

При самовывозе действует скидка 5%. Кстати, именно эта компания стала победителем среди служб доставки суши в премии «Выбор Афиши Сибдепо».

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«Фарфор» (ул. Свободы, 12)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 500 руб.

Время доставки: с 11:00 до 23:30

«Фарфор» — федеральная служба доставки, её можно встретить в Ухте, Челябинске, Томске, Перми, Липецке и других городах России.

В этой службе доставки вы сможете заказать не только пиццу, но и суши, роллы, лапшу в коробочках и другие блюда восточной кухни.

Недавно в компании появился конструктор сетов, так называемый «Патимейкер». В рамках него вы можете подобрать оптимальную комбинацию блюд по выгодной цене. Так, например, самый маленький набор, «Тариф S», стоит 690 рублей. В нём вы можете выбрать одну из двух предложенных пицц, лапшу WOK и роллы.

Всего же в «Фарфоре» готовят 19 различных пицц, все они готовятся в двух вариантах – 30 см и 40 см.

На сайте каждое блюдо снабжено подробным описанием. А в разделе «Доставка и оплата» можно найти инструкцию, как сделать заказ по телефону или через сайт.

В «Фарфоре» проходят различные акции. Например, вы можете приобрести «Пиццу месяца» по специальной цене. Сейчас в этой акции участвует пицца «Деревенская».

Кроме этого, есть специальные «счастливые часы» на пиццу – по будням с 12:00 до 16:00. В это время на определённую пиццу действует скидка 20%.

Это одна из немногих доставок, где оплатить заказ можно не только онлайн или наличными, но и по карте – курьер приедет с банковским терминалом.

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«Фудзи» (ул. Патриотов, 8)

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: 350 руб.

Время доставки: с 10:00 до 23:00 (пн-чт, вс), с 10:00 до 24:00

Эта доставка уже участвовала в голосовании премии «Выбор Афиши Сибдепо», однако до победы и звания лучшей доставки суши «Фудзи» не дотянули. Компания специализируется на приготовлении и доставке блюд японской и китайской кухонь. Однако кроме суши, роллов, сашими и прочих «восточных» блюд, клиентам предлагают пиццу и пироги.

Пиццу готовят в двух вариантах – на толстом тесте и на тонком. Однако размер пиццы от этого не меняется – стандартные 30 см. Выбор не такой огромный — всего 5 вариантов пиццы. Но это и понятно – пицца — не «лицо» японского ресторана.

Сэкономить на пицце можно, как и вдругих заведениях: за самовывоз предоставляется скидка 10%.

Кстати, ресторанов «Фудзи» в Кемерове две, однако доставкой пиццы занимается только тот, что на ул. Патриотов, 8.

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