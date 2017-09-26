Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты 6+
Год выпуска: 2017
Страна: США, Китай
Продолжительность: 01:27
Жанр: мультфильм, приключения, комедия
Режиссер: Чан Гуанси, Пэн Фэй
В главных ролях: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 5.3
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.