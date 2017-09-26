Кино

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США, Китай

Продолжительность: 01:27

Жанр: мультфильм, приключения, комедия

Режиссер: Чан Гуанси, Пэн Фэй

В главных ролях: Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь, Райан Де Алвис, Джошуа Йохан, Брайан Зиммерман, Джей Шелдон и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 5.3

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 13:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.

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