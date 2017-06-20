Принцесса-лягушка

В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры, каких страна еще не видывала! На этот раз король пообещал выдать свою красавицу дочь за их победителя. Но пока участники съезжались с разных концов страны, принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую одежду, она отправляется жить среди простого люда, где встречает своих новых друзей: уличного торговца Рэйна и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая принцесса, невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников, который грозит большой бедой всему королевству!