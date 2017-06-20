Кино

Принцесса-лягушка
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О фильме

Год выпуска: 2013

Страна: Китай, США

Продолжительность: 01:26

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, спорт и др.

Режиссер: Нельсон Шин, Мелани Симка

Роли дублировали: Ани Лорак, Елена Солодилина, Александр Новиков-Янгинов, Антон Савенков, Александр Белый и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 4.1

В королевстве лягушек переполох, ведь совсем скоро назначены Олимпийские игры, каких страна еще не видывала! На этот раз король пообещал выдать свою красавицу дочь за их победителя. Но пока участники съезжались с разных концов страны, принцесса сбежала из дворца. Переодевшись в мужскую одежду, она отправляется жить среди простого люда, где встречает своих новых друзей: уличного торговца Рэйна и его приятеля малыша Кена. Как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, Рэйн, а вместе с ним и переодетая принцесса, невольно становятся участниками предстоящего соревнования. А пока они готовятся к турниру, малыш Кен обнаруживает тайный заговор среди участников, который грозит большой бедой всему королевству!

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб. Кинозал "Альтернатива"
  • 16:00 100 руб. Кинозал "Альтернатива"
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб. Кинозал "Альтернатива"
  • 16:00 100 руб. Кинозал "Альтернатива"

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