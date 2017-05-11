Прочь 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:44
Жанр: ужасы, детектив
Режиссер: Джордан Пил
Актеры: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 6.762
Рейтинг на IMDB: 8
Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…
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