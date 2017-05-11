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Прочь
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:44

Жанр: ужасы, детектив

Режиссер: Джордан Пил

Актеры: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 6.762

Рейтинг на IMDB: 8

Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь…

Расписание сеансов

Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 20:50 300 руб. Зал "Марс"
  • 22:45 300 руб. Зал "Марс"
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 00:00 200-250 руб. Зал 1
  • 16:15 250-300 руб. Зал 2
  • 19:10 300 руб. Зал 3
  • 20:55 300 руб. Зал 2
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 17:30 280 руб. Малый зал
  • 19:25 300 руб. Малый зал
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