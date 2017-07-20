Программа выходного дня

Программа отдела военной истории:

— Интерактивная игра «Ворошиловский стрелок». Посетителей не только познакомят с коллекцией советского «оружия победы», но и научат меткости выстрела в безопасном тире из игрового оружия. Ребятам и взрослым будет предоставлена возможность пройти нормативы и даже посоревноваться между собой в точности выстрелов.

— «Battle-show». Все желающие смогут примерить обмундирование, подержать в руках оружие, обучиться основным тактикам ведения боя. В конце бесплатная фотосессия на фоне ретроавтомобиля.

— «Battle в стиле оригами». Мастер-класс по изготовлению быстроходного танка или ракеты.

Программа отдела истории:

— Выставка «Кузбасс. Вехи истории XVII-XX вв.» расскажет об основании Кузнецкого острога, развитии региона в составе Томской губернии, развитии промышленности, быте и жизни местного населения- шорцев и телеутов. В конце вас ждет мастер-класс по изготовлению телеутских кукол.

— Выставка «Загадочные письмена» приоткрывает завесу тайны возникновения письменности: от появления первых знаковых изображений до современного алфавита. Вы сможете попробовать написать древнерусские буквы на восковой дощечке стилусом (металлической палочкой), составить послание из XVIII века гусиным пером, научиться писать перьевой ручкой или напечатать письмо на предшественнике современного компьютера — пишущей машинке!

— Космическое кафе открывает двери для всех желающих. Вы узнаете, чем питаются наши космонавты, где и как изготавливается космическая пища и получите уникальную возможность попробовать настоящую еду космонавтов.

— В музейном кафе вы узнаете историю возникновения традиции русского чаепития, а также сможете насладиться чашкой горячего ароматного чая на сибирских травах с вкусным угощением.

— Интерактивная комната порадует каждого. Дети и взрослые могут попробовать себя в роли художника и, взяв, в руки кисти и краски, создать свой шедевр. В зеркальном коридоре можно сделать пару необычных фотографий в зеркальном коридоре.

Программа отдела природы:

22 июля.

— Более 40 видов живых экзотических животных: змеи, ящерицы, черепахи, лягушки и тропические тараканы.

— Школа зоодиетологии. Специалисты расскажут о том, чем питаются рептилии и амфибии (с 15:00 до 17:00).

— Вы сможете самостоятельно покормить животных (с 15:00 до 17:00).

— Мастер-класс по содержанию домашней экзотики (с 15:00 до 17:00).

— Контактная зона — уникальная возможность погладить животных и поддержать на руках (с 15:00 до 17:00).

23 июля.

— Выставка живых пауков-птицеедов (представлено 14 разных видов).

— Экскурсия от ведущих научных сотрудников об образе жизни пауков, их происхождении, характере, об удивительных особенностях их поведения.

— Мастер-класс по содержанию в неволе пауков-птицеедов. Как правильно обустроить террариум, как их кормить, как создать оптимальный микроклимат об этом и многом другом расскажет куратор выставки.

— Показательные кормления пауков (с 14:00 до 16:00).

— Мастер-класс «Ручной тарантул» (с 15:00 до 17:00, стоимость 100 руб.). Все желающие смогут сделать пушистых пауков из синельной проволоки.