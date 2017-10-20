Программа выходного дня Краеведческого музея 0+
Отдел истории
— Лектории с Павлом Шубиным, исследователь космонавтики:
по четвергам с 10 до 14 «Из пушки на Луну» тема творчества Жюль Верна,
по средам, пятницам и субботам с 10 до 14 «История освоения космоса».
— 3Д очки виртуальной реальности – полет в космосе, предварительная запись.
— Дегустация космического питания.
Отдел природы
21 октября:
— Более 40 видов живых экзотических животных: змеи, ящерицы, черепахи, лягушки и тропические тараканы.
— Школа зоодиетологии. Специалисты расскажут о том, чем питаются рептилии и амфибии (с 15:00 до 17:00). Снова на экспозиции — молодая жаба ага Агафья, приехавшая из Москвы, а также украшенная рогатка и аннамские палочники.
— Возможность самостоятельно поучаствовать в кормлении животных (с 15:00 до 17:00).
— Мастер-класс по содержанию домашней экзотики (с 15:00 до 17:00).
— Контактная зона — уникальная возможность погладить животных и подержать на руках (с 15:00 до 17:00).
22 октября:
Отдел военной истории
— Экскурсия «Служить, учиться и работать в городе Кемерово», посвящённый воинской службе и воинским специальностям, востребованным в Кузбассе.
— Знакомство с историей шахмат по выставке «Искусство побеждать».
— Интерактив «Дух Средневековья»
Посетителей переоденут в рыцарские доспехи и познакомят с миром холодного оружия эпохи Средневековья. Пройдя нелёгкий путь бойца, гости музея поймут смыл «суворовской» (А.В. Суворова – прим. автора) поговорки — «тяжело в учении, легко в бою».
— «Оружейная палата».Знакомство с оружейным делом СССР и тактикой огнестрельного боя.
— Фотосессия у ретро автомобиля FORD-40 1934-го года выпуска.
Расписание