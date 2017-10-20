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Программа выходного дня Краеведческого музея
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ГДЕ

Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)

Отдел истории

— Выставка «60 лет в космосе».
— Лектории с Павлом Шубиным, исследователь космонавтики:
по вторникам с 10 до 14 «7 – счастливое число Роскосмоса»,
по четвергам с 10 до 14 «Из пушки на Луну» тема творчества Жюль Верна,
— Лектории с Татьяной Онгоро, руководитель планетария КемГу
по средам, пятницам и субботам с 10 до 14 «История освоения космоса».
— Мастер-классы от Центра технического творчества:
по средам, пятницам и субботам с 10 до 14 «Рисование 3D-ручкой», «Создание микросхем», «Программирование роботов» и создание колллажей в программе «Photoshop».
— 3Д очки виртуальной реальности – полет в космосе, предварительная запись.
— Дегустация космического питания.
Предварительная запись по телефонам: 8 (3842) 36-33-32, 8 (3846) 36-41-15, 8 (3842) 75-15-45.

Отдел природы

21 октября:

— Более 40 видов живых экзотических животных: змеи, ящерицы, черепахи, лягушки и тропические тараканы.

— Школа зоодиетологии. Специалисты расскажут о том, чем питаются рептилии и амфибии (с 15:00 до 17:00). Снова на экспозиции — молодая жаба ага Агафья, приехавшая из Москвы, а также украшенная рогатка и аннамские палочники.

— Возможность самостоятельно поучаствовать в кормлении животных (с 15:00 до 17:00).

— Мастер-класс по содержанию домашней экзотики (с 15:00 до 17:00).

— Контактная зона — уникальная возможность погладить животных и подержать на руках (с 15:00 до 17:00).

22 октября: 

— Экскурсия от ведущих научных сотрудников об образе жизни пауков, их происхождении, характере, об удивительных особенностях их поведения.
— Мастер-класс по содержанию в неволе пауков-птицеедов. Как правильно обустроить террариум, как их кормить, как создать оптимальный микроклимат об этом и многом другом расскажет куратор выставки.
— Показательные кормления пауков (с 14:00 до 16:00).
— Мастер-класс «Ручной тарантул» (с 15:00 до 17:00, стоимость 100 руб.) Создаем пушистых пауков из синельной проволоки.

Отдел военной истории

— Экскурсия «Служить, учиться и работать в городе Кемерово», посвящённый воинской службе и воинским специальностям, востребованным в Кузбассе.
— Знакомство с историей шахмат по выставке «Искусство побеждать».

— Интерактив «Дух Средневековья»
Посетителей переоденут в рыцарские доспехи и познакомят с миром холодного оружия эпохи Средневековья. Пройдя нелёгкий путь бойца, гости музея поймут смыл «суворовской» (А.В. Суворова – прим. автора) поговорки — «тяжело в учении, легко в бою».

— «Оружейная палата».Знакомство с оружейным делом СССР и тактикой огнестрельного боя.

— Фотосессия у ретро автомобиля FORD-40 1934-го года выпуска.

Расписание

  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 100 руб., взрослый - 150 руб. Отдел истории (пр-т Советский, 51)
  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 100 руб., взрослый - 150 руб. Отдел военной истории (ул. Притомская Набережная, 1а)
  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 150 руб., взрослый - 200 руб. Отдел природы (пр-т Советский, 55)
  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 100 руб., взрослый - 150 руб. Отдел истории (пр-т Советский, 51)
  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 100 руб., взрослый - 150 руб. Отдел военной истории (ул. Притомская Набережная, 1а)
  • С 10:00 до 19:00 Детский, льготный - 150 руб., взрослый - 200 руб. Отдел природы (пр-т Советский, 55)

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