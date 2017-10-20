Программа выходного дня Краеведческого музея

— Выставка «60 лет в космосе».

— Лектории с Павлом Шубиным, исследователь космонавтики:

по вторникам с 10 до 14 «7 – счастливое число Роскосмоса»,

по четвергам с 10 до 14 «Из пушки на Луну» тема творчества Жюль Верна,

— Лектории с Татьяной Онгоро, руководитель планетария КемГу

по средам, пятницам и субботам с 10 до 14 «История освоения космоса».

— Мастер-классы от Центра технического творчества:

по средам, пятницам и субботам с 10 до 14 «Рисование 3D-ручкой», «Создание микросхем», «Программирование роботов» и создание колллажей в программе «Photoshop».

— 3Д очки виртуальной реальности – полет в космосе, предварительная запись.

— Дегустация космического питания.