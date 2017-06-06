Кино

Птица
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:30

Жанр: мелодрама, музыка

Режиссер: Ксения Баскакова

Актеры: Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев, Инна Горбикова, Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Денис Старков, Владимир Лекус, Олеся Соколова и др.

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«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет.

Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба.

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.

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