Птица 12+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Россия
Продолжительность: 01:30
Жанр: мелодрама, музыка
Режиссер: Ксения Баскакова
Актеры: Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачев, Инна Горбикова, Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Денис Старков, Владимир Лекус, Олеся Соколова и др.
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«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрывается в тюрьме» — пестрят заголовки журналов и газет.
Но нет, скандально известный рок-музыкант проходит лечение в клинике, там же к нему навязывается в друзья Катя, девочка-подросток, которая третирует всю больницу, с ней не может совладать даже собственная мать. Между ними начинается дружба.