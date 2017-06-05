Пушкинский день

6 июня 2017 года на площади Пушкина состоится праздник, посвященный Пушкинскому дню России.

На празднике все желающие смогут принять участие в поэтическом марафоне, окунуться в атмосферу Пушкинских времен, прочитать свое любимое стихотворение поэта. Кульминацией праздника станет поэтический флешмоб, в котором участники прочтут всем известное вступление к поэме «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зеленый».

Также в программе праздника: стихи кузбасских поэтов, выступления профессиональных актеров, награждение участников областного литературного конкурса «Шахтерское слово-крепь России», акция «Свободный микрофон», работа творческих площадок.