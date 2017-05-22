В Кузбасском центре искусств откроется фотовыставка Геннадия Шатова «Путешествие по жизни».

Геннадий Шатов — путешественник, байкер (среди байкеров известен как Философ), фотограф. Он первым в СНГ совершил масштабное путешествие: на мотоцикле вокруг земного шара. Побывал в 37 странах мира — на всех континентах, кроме Антарктиды, преодолев 100 305 км за 481 день.

На фотовыставке представлены более 200 фотографий невероятно красивых пейзажей лесов Америки, гор Патагонии, пустынь Африки и еще множество удивительных мест из разных уголков мира.