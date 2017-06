В программе: конкурсы и выступления музыкальных групп.

3nillToAll (street guitar hip-hop), г.Кемерово.

water, please (instrumental/atmospheric music), г.Кемерово.

Стахановцы (Thrash Metal), г.Томск.

Самая опытная команда этого вечера сыграет настоящий Thrash Metal на тему шахтерского искусства и упорной работы.

The Bear In The Bear (posthardcore), г.Кемерово.