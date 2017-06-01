2 июня состоится X Областной детский фестиваль национальных культур «Родники Кузбасса». На сцене выступят более 15 коллективов — представителей национальных общественных объединений и центров национальных культур Кемеровской области, которые уже не раз становились победителями фестиваля. Среди них — театр фольклора «Русичи» Центра славянской культуры «Лад» г. Кемерово, детский фольклорный мордовский ансамбль «Сяткине» поселка Верх – Чебула Чебулинского района, «Образцовый» танцевальный коллектив «Кунучек» из г. Белово, детский телеутский фольклорный ансамбль «Чорчок» села Беково Беловского района и многие другие.