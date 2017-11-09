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Рок
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:27

Жанр: драма, приключения

Режиссер: Иван Шахназаров

В главных ролях: Дмитрий Чеботарёв, Кирилл Фролов, Иван Ивашкин, Виталий Кищенко, Никита Тарасов, Евгений Стычкин, Полина Северная и др.

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«Рок» — музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем дальше ребята удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее они меняются внутренне. Этот путь стал самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 19:20 200 руб. Зеленый зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 17:35 200 руб. Зеленый зал
Купить билеты на фильм «Рок»

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