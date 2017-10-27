Романтическая и современная гитара

Филипп Вилла является одним из самых лучших французских гитаристов своего поколения. Филипп участвует в различных международных фестивалях (Вена, Милан, Лондон, Эстергом, Воронеж, Стамбул, Бангкок, Бьен, Дебрецен, Братислава), а его записи и концерты оцениваются критиками, как «оригинальный талант», «музыкальное ликование» и «редкая элегантность».

Музыкант — лауреат международных конкурсов имени Паганини, имени Пухоля, конкурсов городов Таранто и Милана, получил премию фонда «Иегуди Менухин», Золотую медаль города Парижа, Золотую медаль международного фестиваля в Бордо.

Филипп Вилла играет на струнах «Savarez», «Corum» и «Cantiga».