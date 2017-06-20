RomCom Shorts-2

7 фильмов нового сборника романтических комедий — 7 свежих, живых и оригинальных взглядов. Отчаянные бельгийские клерки идут на танцы, влюбленные американцы проверяют на прочность телефонную линию и отправляются на вечеринку с обнимашками, хитроумные англичане меняют род деятельности, французы экспериментируют с зачатием, а испанский сорвиголова пускается во все тяжкие!