Кино

RomCom Shorts-2
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Бельгия, Великобритания, Испания, США, Франция

Продолжительность: 01:34

Рейтинг на Кинопоиске: 0

7 фильмов нового сборника романтических комедий — 7 свежих, живых и оригинальных взглядов. Отчаянные бельгийские клерки идут на танцы, влюбленные американцы проверяют на прочность телефонную линию и отправляются на вечеринку с обнимашками, хитроумные англичане меняют род деятельности, французы экспериментируют с зачатием, а испанский сорвиголова пускается во все тяжкие!

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 19:00 150 руб.

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