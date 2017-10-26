Ронья, дочь разбойника

Высоко на скале в середине огромного леса стояла большая крепость. В той крепости жила банда разбойников, которые грабили невинных людей, проезжавших через лес. Предводителем банды был Маттис. Однажды ночью случилась ужасная гроза. Огромная молния ударила в скалу и расколола крепость надвое. В ту ночь у Маттиса родилась дочь, а у его врага — Борки — родился сын. Однажды детям суждено было встретиться и положить конец длительной вражде между кланами.

Эту трогательную историю «Ромео и Джульетты» написала знаменитая шведская писательница А. Линдгрен, автор сказок про Карлсона и Пеппи Длинныйчулок.

Спектакль с антрактом. Рекомендован для детей среднего школьного возраста.