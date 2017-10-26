Спектакли

Ронья, дочь разбойника
6+

ГДЕ

Театр для детей и молодёжи

Ул. Арочная, 37.

36-79-68
Четверг, 9 ноября, в 12:00

200 руб.

Спектакль «Ронья, дочь разбойника» рассказывает о детях враждующих кланов, их приключениях, дружбе и любви.

Высоко на скале в середине огромного леса стояла большая крепость. В той крепости жила банда разбойников, которые грабили невинных людей, проезжавших через лес. Предводителем банды был Маттис. Однажды ночью случилась ужасная гроза. Огромная молния ударила в скалу и расколола крепость надвое. В ту ночь у Маттиса родилась дочь, а у его врага — Борки — родился сын. Однажды детям суждено было встретиться и положить конец длительной вражде между кланами.

Эту трогательную историю «Ромео и Джульетты» написала знаменитая шведская писательница А. Линдгрен, автор сказок про Карлсона и Пеппи Длинныйчулок.

Спектакль с антрактом. Рекомендован для детей среднего школьного возраста.

Комментарии

Похожие события