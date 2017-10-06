Росарио Джулиани

Квартет звезды мирового джаза Rosario Giuliani (саксофон, Италия) с программой: Музыка для кино великих итальянских композиторов Ennio Morricone и Nino Rota в джазовых обработках с использованием видео из фильмов: «Крёстный отец», «Однажды в Америке», «8 ½», «Сладкая жизнь», «Дорога», «Новый кинотеатр «Парадизо», «Однажды на Диком Западе» и других.

Состав квартета:

Rosario Giuliani (саксофон, Италия),

Асхат Сайфуллин (контрабас, Россия),

Александр Титов (фортепиано, Россия),

Евгений Суворов (барабаны, Россия).