Ансамбль «Русская песня» отмечает юбилей — 40 лет. В честь этого коллектив подготовил удивительный по своему масштабу спектакль «Россия, слово о тебе!».

По замыслу режиссера проекта Любови Гречишниковой, через народную песню и шедевры русской музыки и литературы на сцене оживут различные этапы истории России: от идиллических картин русского

деревенского быта до сцен трагических катаклизмов XX века.

За музыкальную канву проекта будут отвечать, конечно же, сами юбиляры – Надежда Бабкина и артисты «Русской песни», а настоящее русское слово – отрывки из произведений Пушкина и Есенина, Толстого и Чехова, Тушновой и Кульчицкого – в этот вечер прозвучит в исполнении звезд российского театра и кино, народных не только по официальному званию, но и по признанию миллионов зрителей.

На сцене выступят:

Народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» (художественный руководитель – Надежда Бабкина).

Народная артистка СССР Людмила Чурсина.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

Народная артистка России Илзе Лиепа.

Народная артистка России Ольга Волкова.

Лауреат Государственной премии Андрей Дементьев.

Народный артист России Игорь Скляр и другие.