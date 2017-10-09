Кино

Салют-7
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 02:00

Жанр: драма, приключения, триллер

Режиссер: Клим Шипенко

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Роман Перелыгин, Полина Руденко, Александра Серебрякова, Мария Миронова и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 09:10 200 руб. Синий зал
  • 13:20 250 руб. Синий зал
  • 15:30 250 руб. Синий зал
  • 17:40 300 руб. Синий зал
  • 19:50 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Синий зал

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