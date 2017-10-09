Салют-7 12+
Год выпуска: 2017
Страна: Россия
Продолжительность: 02:00
Жанр: драма, приключения, триллер
Режиссер: Клим Шипенко
В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Роман Перелыгин, Полина Руденко, Александра Серебрякова, Мария Миронова и др.
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Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.
Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.
Расписание сеансов