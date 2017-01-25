Семейное ограбление 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Франция
Продолжительность: 01:31
Жанр: комедия
Режиссер: Паскаль Бурдьо
Актеры: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон, Фамке Янссен и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 4.8
Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
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