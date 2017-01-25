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Семейное ограбление
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Франция

Продолжительность: 01:31

Жанр: комедия

Режиссер: Паскаль Бурдьо

Актеры: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон, Фамке Янссен и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 4.8

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Планета кино («Променад 3»)

Пр-т Ленина, 59а.

  • 21:50 200 руб., диван - 220 руб. Синий зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 17:10 250 руб. Зал 3
  • 21:25 300 руб. Зал 1
Купить билеты на фильм «Семейное ограбление»

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