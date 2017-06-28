ТРК «Зимняя вишня» начинает регистрацию команд на семейный турнир по боулингу. Призовой фонд развлекательного турнира – 100 000 рублей.

Первый отборочный турнир пройдёт 8 июля. Для участия необходима команда из трёх человек: папа, мама, ребёнок до 12 лет.

Финал пройдёт 30 июля. За третье место команда получит бонусную карту на 7 000 рублей, за второе – на 10 000 рублей.

Победителю турнира достанется поездка на море на троих.

Участие в турнире стоит 500 рублей. Зарегистрироваться можно в группе «ВКонтакте» или по телефону +7 (3842) 37-69-69