Сергей Лавлинский и прочие нездешние твари

Сергей Лавлинский с друхзьями подготовили особый музыкальный коктейль. Он наполнен жуткими звуками, воплями, шумами и катаклизмами, что навеяны поэтическими текстами Юрия Мамлеева (11 декабря 1931 — 25 октября 2015). Продолжая местные традиции проекта «Лучший», проект «Твари» предоставит возможность всем желающим внезапно и самолично исполнить под шумы и нездешние всхлипывания стихотворные откровения выдающихся героев великого русского писателя Юрия Мамлеева.