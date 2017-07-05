Другое

Сергей Лавлинский и прочие нездешние твари
16+

ГДЕ

База

Ул. 50 лет октября, 11, к. 3

Воскресенье, 9 июля, в 18:00

100-200 руб.

Сергей Лавлинский с друхзьями подготовили особый музыкальный коктейль. Он наполнен жуткими звуками, воплями, шумами и катаклизмами, что навеяны поэтическими текстами Юрия Мамлеева (11 декабря 1931 — 25 октября 2015). Продолжая местные традиции проекта «Лучший», проект «Твари» предоставит возможность всем желающим внезапно и самолично исполнить под шумы и нездешние всхлипывания стихотворные откровения выдающихся героев великого русского писателя Юрия Мамлеева.

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