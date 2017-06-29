Синяя бездна

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.