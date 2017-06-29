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Синяя бездна
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Великобритания, США, Доминикана

Продолжительность: 01:29

Жанр: ужасы, триллер, драма, приключения

Режиссер: Йоханнес Робертс

В главных ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Axel Mansilla.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.695

Рейтинг на IMDB: 6

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 20:00 300 руб. Зал 3
Купить билеты на фильм «Синяя бездна»

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