Синяя бездна 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Великобритания, США, Доминикана
Продолжительность: 01:29
Жанр: ужасы, триллер, драма, приключения
Режиссер: Йоханнес Робертс
В главных ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Мэттью Модайн, Майра Хуарес, Axel Mansilla.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.695
Рейтинг на IMDB: 6
Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Расписание сеансов
Купить билеты на фильм «Синяя бездна»