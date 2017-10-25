Скайлайн 2 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Сингапур, Великобритания, Индонезия, Канада, США
Продолжительность: 01:45
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, приключения
Режиссер: Лайам О’Доннелл
В главных ролях: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Крис Т. Адамс, Тони Блэк и др.
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В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.
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