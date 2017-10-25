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Скайлайн 2
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Сингапур, Великобритания, Индонезия, Канада, США

Продолжительность: 01:45

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер, приключения

Режиссер: Лайам О’Доннелл

В главных ролях: Фрэнк Грилло, Бояна Новакович, Ико Уайс, Каллэн Мулвей, Валентайн Пайен, Бетти Гэбриел, Джек Чоссе, Кевин О’Доннелл, Крис Т. Адамс, Тони Блэк и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

В мире — хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:05 160 руб. Зеленый зал
  • 21:50 200 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:05 160 руб. Зеленый зал
  • 21:50 200 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:05 160 руб. Зеленый зал
  • 21:50 200 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:05 160 руб. Зеленый зал
  • 21:50 200 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 13:20 200-250 руб. Зал 3
  • 21:30 300 руб. Зал 3
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 14:05 160 руб. Зеленый зал
  • 21:50 200 руб. Красный зал
Купить билеты на фильм «Скайлайн 2»

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