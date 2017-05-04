6 мая отдел истории приглашает всех на тематическую выставку «Загадочные письмена». Вы узнаете об истории появления письменности: пиктограммы, иероглифов, кириллицы, шифра. Все желающие смогут принять участие в викторине, а также взяв в руки церу и стило, постичь азы древнерусского письма, написать письмо перьевой рукой или напечатать его на печатной машинке или же в технике «каллиграфия» создать символ счастья.

7 мая с 11:00 до 15:00 окунитесь в традиции русского чаепития. Вам раскроют вам тайну чаепития.

8 мая с 12:00 до 13:30 творческая Арт-Теплица проведет для вас благотворительный мастер-класс по рисованию поздравительных открыток «Торжество салюта», «Цветы победы», « Птица мира». Деньги, собранные с мастер-класса, пойдут в благотворительный фонд «Память поколений».

9 мая примите участие в акции «Спасибо за победу». Вы сможете изготовить своё фронтовое письмо-треугольник, поместить внутрь слова благодарности и поздравления с Днем Победы и вручить ветеранам.