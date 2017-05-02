Стражи Галактики. Часть 2 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 02:16
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Джеймс Ганн
Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, Курт Рассел и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.643
Рейтинг на IMDB: 8.2
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Расписание сеансов
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