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Стражи Галактики. Часть 2
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 02:16

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Джеймс Ганн

Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, Курт Рассел и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.643

Рейтинг на IMDB: 8.2

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 10:40 200 руб. Синий зал
  • 13:10 250 руб. Синий зал
  • 15:40 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:40 300 руб. Синий зал
  • 22:00 300 руб. Красный зал
Купить билеты на фильм «Стражи Галактики. Часть 2»

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