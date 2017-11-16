Стрелка 19 17

Хранители музея, с помощью учёных Кемеровского государственного университета и специалистов Государственного архива Кемеровской области, к столетию Революции создали уникальную экспозицию.

На входе в отдел истории, на Советском, 51, установлен «ленинский» броневик, макет усовершенствованного БА-20. Почти такой же, как «русский Остин», самый распространенный бронеавтомобиль тех лет. Именно с этой машины в ночь с 3 на 4 апреля 1917 года вождь революции произнес свою историческую речь у Финляндского вокзала в Петрограде.

Самой оперативной была проводная связь, где специально обученные люди, с помощью телеграфных аппаратов, отправляли и принимали сообщения. Сегодня в краеведческом музее установлен один из таких приборов. Вы не только увидите прототип мобильного телефона (основное средство дальней связи в начале века), но и узнаете, как и для чего использовать азбуку Морзе.

Здесь же личные вещи кузбассовцев – участников Первой мировой войны. Артефакты, позволяющие оценить дыхание времени, когда делать «селфи» никому и в голову не приходило, а поход в «фотографию», специализированный фотосалон, был самым настоящим событием для всей семьи. Только в краеведческом музее можно увидеть фотокарточки штабс-капитана Сергея Корсакова, одного из очевидцев первой, самой страшной и кровавой войны в истории человечества.

К своей стрелке Российская Империя прикатилась огромным пыхтящим и скрипящим составом. Решения, которые принимали машинисты, до пассажиров доходили не сразу. Головные столичные вагоны лихорадило, а в конце поезда, скажем, в Сибири, жизнь до поры до времени шла своим чередом. Выставочный проект построен с использованием этих примет того времени. Мы сопоставляем события в Петрограде и на территории нынешнего Кузбасса, чтобы каждый посетитель смог оценить факты. Никаких оценок, никакой политики – только реальные документы.