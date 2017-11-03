Судная ночь

Реалити-квест «выХод» и «Аврора Синема» устраивают страшный квест прямо в кинокомплексе. Последний сеанс фильма «Пила 8» + леденящий душу перфоманс от создателей «Ночи живых мертвецов»

Как только фильм закончится, все ваши самые потаенные страхи оживут, всё, что вы можете сделать, чтобы спастись — найти выХод из пустого кинокомплекса, но выбраться из него будет не так просто как казалось! На пути вам встретятся маньяки, зомби, мясник из «Адской кухни» и многое другое.

Обращаем внимание, что это не командная игра, вы можете прийти в одиночку, чтобы было страшнее.

Подробности по телефону: 8-923-503-66-99.