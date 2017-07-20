Summer jam

21 июля.

Идеальная пятница состоит из коктейлей, наполненных заботой и любовью бармена, музыки, сводящей твою голову с ума и магии, пронизывающей сознание. Коктейли, магия в Cosmo обеспечены всегда, а в эту ночь музыка будет пропитана особым грувом и любовью от Tima Salomon и Sova!

22 июля.

Не отпускаем от себя грув и магию, забываем обо всех условностях и джемим по полной! Разжигают сердца Onersee и Paul Kary! В этот день свой день рождения будет отмечать директор бара Мария.