Супергерои 6+
О фильме
Год выпуска: 2016
Страна: США, Корея Южная
Продолжительность: 01:22
Жанр: мультфильм
Режиссер: Ли Гён-хо, Ли Вон-джэ
Актеры: Тейлор Китч, Дженнет МакКарди, Джеймс Вудс, Карла Гуджино, Том Грин, Джон Хидер, Джейсон Мьюз, Джейсон Кравиц, Джим Брюэр, Алексис Лэнг и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 4.575
Рейтинг на IMDB: 4.6
Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо для любимой девушки потеряно…
Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают все, чтобы спасти город и помочь своему другу спасти любовь!
Расписание сеансов