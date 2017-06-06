Кино

Супергерои
6+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: США, Корея Южная

Продолжительность: 01:22

Жанр: мультфильм

Режиссер: Ли Гён-хо, Ли Вон-джэ

Актеры: Тейлор Китч, Дженнет МакКарди, Джеймс Вудс, Карла Гуджино, Том Грин, Джон Хидер, Джейсон Мьюз, Джейсон Кравиц, Джим Брюэр, Алексис Лэнг и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 4.575

Рейтинг на IMDB: 4.6

Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо для любимой девушки потеряно…

Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают все, чтобы спасти город и помочь своему другу спасти любовь!

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 12:00 100 руб.
  • 16:00 100 руб.

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