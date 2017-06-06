Супергерои

Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо для любимой девушки потеряно…

Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают все, чтобы спасти город и помочь своему другу спасти любовь!