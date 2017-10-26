9 ноября 2017 г. в 16:00 в Кемеровском областном музее изобразительных искусств (КОМИИ) – в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Регионального отделения (ныне Филиала) Российской академии художеств «Урал, Сибирь и Дальний Восток» – состоится открытие межрегиональной художественной выставки «Связь времен или Назад в будущее».

Выставка как попытка ответа на актуальный вопрос: реалистическое искусство на современном этапе: архаика или новации? Выставка как исследование, поверяющее проблематику практикой – творчеством сибирских художников, выступивших после миллениума, вступающих в пору творческой зрелости, за которыми будущее.

Участниками выставки станут художники восьми региональных центров Сибирского Федерального округа: Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Омск. Экспозицию выставки составят около ста произведения изобразительного искусства: живопись, графика.