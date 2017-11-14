Детский - 150 руб., взрослый - 250 руб., семейный (два взрослых, один ребёнок) - 500 руб.

Семейная познавательно-развлекательная программа «Сюрприз для мамы» посвящена Дню матери. В каминном зале состоится «Музыкальный салон» с концертом из творческих номеров учеников детских школ искусств города. В конференц-зале пройдёт мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.

И, конечно, мероприятие не обойдётся без исторической составляющей: в музее-заповеднике обещают нескучные экскурсии по экспозициям и выставкам музея.

Записаться и узнать о количестве свободных мест — по телефону: 45-46-46.